Veel ruimte voor de lentezon, maar wisselvallige week op komst

Na een weekend met een zomerse zaterdag en de eerste regen in weken op zondag, zet het zonnige lenteweer maandag weer door. De dag begint met enkele buien, maar in de loop van de middag breekt de zon door. De rest van de week blijft wisselvallig.

De regen trekt maandagochtend richting het noordoosten. In het westen laat de zon zich al snel zien. 's Middags wordt het vrijwel in het hele land zonnig. De temperatuur komt tot gemiddeld 15 graden op de Waddeneilanden en in het zuidoosten lokaal tot 21 graden.

Maandagavond en de daaropvolgende nacht klaart het op en gaat het wat harder waaien. Het blijft zacht, met 7 tot 12 graden.

Zware buien

Dinsdag begint droog met zonnige periodes, maar in de loop van de ochtend komen regen- en onweersbuien het land binnen. In de middag trekken deze buien naar het midden van het land en in de namiddag gaat het in het noordoosten regenen. In deze regio is er kans op zware buien vanwege een hogere temperatuur met lokaal 24 graden. In het westen wordt het minder warm met amper 20 graden.

Op woensdag en donderdag blijft vooral in het westen de zon flink schijnen. In het oosten overheerst de bewolking en kan het gaan regen. Met een graad of 15 wordt het frisser dan voorgaande dagen. De temperatuur stijgt vrijdag weer naar 16 tot 19 graden.