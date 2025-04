Lies jaagt door en ziet fortuin verdwijnen bij Miljoenenjacht: ‘Hebzucht wordt altijd gestraft’

Het had misschien wel het hoogste bedrag ooit kunnen zijn bij de speciale jubileumuitzending van Miljoenenjacht. Maar het liep uit op een blamage. Deelnemer Lies ging naar huis met een schamele 61.000 euro In het spel zat dit keer een koffer van maar liefst 10 miljoen euro, wat de spanning extra hoog maakte. Lies hield het hoofd koel, speelde met een strak plan en wist de studio én thuiswinnaars aan de buis gekluisterd te houden.

Samen met haar man Jan, met wie ze al bijna tien jaar samen is, kijkt ze normaal vanaf de bank naar het bekende koffertjesspel van Linda de Mol. Maar deze zondag zit ze er zelf, aan de desk. Niet onvoorbereid: Lies heeft een roze briefje bij zich, keurig volgeschreven met wat ze per ronde van plan is. “Dan hoef ik niet zo na te denken,” zegt ze nuchter. Linda moet lachen: “Goed systeem, hoop ik dan maar.”

Lies blijft er rustig onder aan de desk. “Misschien gaat het straks helemaal fout, dan gooi ik het briefje gewoon weg,” zegt ze met een grijns. Maar in de eerste ronde blijkt het briefje juist meteen van waarde. Ze slaat een bod van 89.000 euro af, en ook bij het tweede bod van 189.000 euro kiest ze vol overtuiging voor ‘geen deal’.

“Jan en ik dromen ervan om naar Brabant te verhuizen, een heerlijk huis voor de kleinkinderen. En ik zou ooit nog wel eens naar Vancouver Island willen, om walvissen te zien zwemmen,” vertelt ze als Linda naar haar plannen vraagt.

Twijfel bij 333.000 euro

Als er 333.000 euro op de teller verschijnt, kijkt ze even naar haar man. "Ik zou doorgaan", zegt hij tegen haar. En dat doet ze. Dat blijkt een goede keuze. De 2500 euro gaat eruit, en vervolgens ook de koffer met 100 euro. Zelfs de 50 cent vliegt eruit.

Bij een bod van 333.000 euro aarzelt Lies even en kijkt naar haar man. “Ik zou doorgaan,” zegt Jan vastberaden. En dat doet ze. Het blijkt een gouden zet: achtereenvolgens verdwijnen de koffers met 2500 euro, 100 euro en zelfs de 50 cent uit het spel. De spanning stijgt, net als het bod van de bank: 750.000 euro. Dan komen de emoties. Lies pinkt een traan weg, terwijl Jan haar opnieuw moed inspreekt: “Ik zou nóg een keer doorgaan.”

Alleen maar pech

"Ik speel het spel," besluit Lies dapper. Maar zodra ze koffer 17 aanwijst, slaat de sfeer om: het is de koffer met de 10 miljoen euro. De bank biedt 350.000 euro. Ze besluit om verder te spelen en kan daarmee de koffer van 20 cent weg spelen. Het bedrag van de bank schiet naar 484.000 euro. Ze wil nog één koffer openmaken, besluit ze. En dat is nog de enige dure koffer: die van 2.500.000 euro.

"Een mens wordt altijd gestraft voor hebzucht. Je komt voor het spelletje en het gevoel", reageert ze teleurgesteld. De bank biedt 250.000 euro. En ook dan gaat ze door. Daarmee verliest ze de koffer van 1.000.000. "Wat erg! Wat jammer", zegt ze. "Verkeerd briefje." Het bedrag is nog een schamele 40.000 euro. "Het maakt mij eigenlijk niet meer uit." Weer speelt Lies verder. De 10.000 euro gaat eruit. Daarmee krikt ze het bedrag toch nog op naar 61.000 euro. Dat accepteert ze, en daarmee maakt ze een einde aan een van de meest spannende Miljoenenjacht-uitzendingen ooit.