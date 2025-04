Poes in Waalwijk overleden na zware mishandeling: 'Stuk van poot afgeknipt'

Zaterdagavond is een zwaar verwaarloosde poes aangetroffen in een schuur in Waalwijk. Na de controle van dierenarts bleek een stukje van haar pootje te zijn afgeknipt en zat een dikke ijzerdraad om haar middel. Het beestje is later overleden aan haar verwondingen.

Het dier werd gevonden door de bewoners van het huis naast de schuur. Omdat de hond bleef blaffen in de richting van schuur, besloten ze nogmaals te gaan zoeken. Ze ontdekten de poes en schakelden de dierenambulance in.

Helaas gebeuren er vaker incidenten met katten. Zo kwam vorige week een kat in het Gelderse Tiel vast te zitten onder de motorkap van een auto. Die beelden zie je bovenaan.

Bij de controle door de dierenambulance bleek een wond in de buik van het beestje te zitten en werd ze naar de dierenarts gebracht. Tijdens het onderzoek deed de arts een schokkende ontdekking. "Een 'mens' heeft je een stuk ijzerdraad om je lijf gebonden. Ook hebben ze een stuk van je poot afgeknipt", schrijft het dierenasiel Waalwijk op Facebook.

"De dierenarts heeft haar best gedaan om je wond rondom je taille weer op te frissen en te hechten. Wij doen ons best om je er bovenop te helpen. Meisje meisje wat heb jij afgezien."

Later kwam het dierenasiel met een verdrietige update. De hulp voor de poes mocht niet meer baten, ze is aan haar verwondingen overleden.