Verschrikkelijke dumping kittens: wonden vol maden, vastgekoekte diarree

Woensdagavond zijn er twee zwaar verwaarloosde kittens gevonden aan de Kleveringenweg in Delft. De onderkoelde en vermagerde dieren werden later opgehaald door Stichting Dierenambulance de Wijs. Het leed van de kittens was zo groot dat de dierenarts ze heeft laten inslapen.

De kittens waren er ernstig aan toe. "Bij inspectie blijkt de diarree vastgekoekt aan hun achterhand, wat pijnlijke wonden heeft veroorzaakt. Rond hun geslachtsdelen krioelen maden in de open wonden", schrijft de stichting op Facebook. "Dan breekt je hart."

Helaas gebeuren er vaker incidenten met katten. Zo kwam vorige week een kat in het Gelderse Tiel vast te zitten onder de motorkap van een auto. Die beelden zie je bovenaan.

Vanwege het grote leed en de staat van de dieren, heeft de dierenarts besloten om de kittens te laten inslapen. "Hoewel het hartverscheurend is, is dit de realiteit van dierenredden: soms kunnen we ze niet redden, maar we zorgen ervoor dat hun lijden stopt." Van de eigenaar ontbreekt ieder spoor.

Voorkom kittendrama

De stichting benadrukt dat dit soort situaties en leed vaak voorkomen kan worden. Ze roepen op om bijvoorbeeld je huisdieren te steriliseren of castreren. Zo voorkom je ongewenste nestjes. "Help mee en voorkom kittendrama."