Goed nieuws voor Vandaag Inside-fans, Johan Derksen ook mee naar Curaçao

Goed nieuws voor vaste kijkers van Vandaag Inside op SBS6. Ook Johan Derksen is namelijk van de partij als het tv-programma tijdelijk verkast naar Curaçao vanwege het WK. Dat bevestigt de tv-persoonlijkheid aan het AD.

Het programma gaat voor 2,5 week richting de Antillen om daar uitzendingen te maken die in het teken staan van het WK voetbal. "Die twaalf uitzenddagen zijn wel te doen", vertelt hij tegen de nieuwssite. Na Vandaag Inside wordt het stokje overgedragen aan De Oranjezomer. Als het goed is komt dat programma ook vanaf het eiland.

Overigens speelt het Caribische eiland zelf ook op het toernooi. Het land plaatste zich vorige maand door een gelijkspel tegen Jamaica voor het eerst in de geschiedenis voor het WK voetbal.

Over de plaatsing van Curaçao op het WK voetbal is Jandino Asporaat erg enthousiast: