Vandaag Inside wint Gouden Televizier-Ring met overweldigende steun

Het SBS6-programma Vandaag Inside (VI) heeft donderdag de Gouden Televizier-Ring gewonnen. In dit programma geven Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp elke werkdag hun kijk op het nieuws dat Nederland bezig houdt, iets wat donderdag heeft geloond in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.

Vandaag Inside nam het in deze jubileumeditie van het Gouden Televizier-Ring Gala op tegen Het Jachtseizoen: Most Wanted (Videoland) en Woeste Grond (AVROTROS).

Erin geloven

Met maar liefst 74 procent van de stemmen wonnen ze de prijs. "Op het nippertje" zoals Van der Gijp het noemde voor de grap. In de studio was het groot feest: het vuurwerk ging af tijdens de uitzending en er werd hard gejuicht. 'De dames van VI', Noa Vahle, Hélène Hendriks en Merel Ek, namen de prijs in ontvangst maar gaven gelijk het woord aan Genee.

Noa Vahle, Hélène Hendriks en Merel Ek tijdens de uitreiking van de Gouden Televizier-Ring in Carre. Beeld: ANP

"Soms moet je geloven in iets. We doen dit al 25 jaar en er zijn zoveel jongens en meisjes die er al zo lang aan werken. We doen het met een klein en bijzonder team", zei Genee. De mannen willen benadrukken dat hun collega's zich vooral niet zoveel aan moeten trekken van hen en dat ze ze vooral willen motiveren. "Het programma is pedagogisch bedoeld", zegt Derksen.

"Ik weet dat jullie ons niet allemaal even aardig vinden. Maar we zijn er!" Het feest barst los in de studio en Johan Derksen stapt alvast in de auto onderweg terug naar huis.

Uitzondering

De nominatie van Vandaag Inside was opvallend. Het trio won de prestigieuze publieksprijs al in 2011 met hun programma Voetbal International. Omdat oud-winnaars en afgeleiden normaal niet nogmaals mee mochten doen, was Vandaag Inside jarenlang uitgesloten. Toch maakt de organisatie dit jaar een uitzondering.