Martijn Krabbé krijgt staande ovatie bij opening Televizier-Ring Gala

Presentator Martijn Krabbé maakt donderdagavond kans de Televizier-Ring Presentator. Wanneer Chantal Janzen, zijn oud-collega, hem aankondigt, begint er spontaan een lange staande ovatie. Krabbé is zichtbaar geëmotioneerd.

"Er is vandaag een gast aanwezig en die is net een beetje specialer: Martijn Krabbé", begint Janzen. Het applaus barst los terwijl de presentator een traantje wegpinkt en ook even opstaat. "Ik moet nu al huilen", zei hij.

Longkanker

De presentator is met zijn hele gezin aanwezig in Theater Carré voor het Gouden Televizier-Ring Gala. Hij maakte begin dit jaar bekend dat hij uitgezaaide longkanker heeft en niet meer beter wordt. "Het hing erom. Het wordt mogelijk gemaakt door allerlei medicijnen, maar ik ben heel blij hier te zijn. Ik hoop het zo lang mogelijk vol te houden", aldus Krabbé na het applaus.

Krabbé zal tijdens de show af en toe even de zaal uitlopen om de avond vol te houden. "Wij wensen jou een fijne show", eindigt Chantal.

Voice-over

Het afgelopen seizoen was Krabbé te zien als presentator van Kopen Zonder Kijken. Daarnaast liet hij via Instagram weten dat hij komend seizoen te horen zal zijn als voice-over in The Voice of Holland.

In de categorie Presentator is hij genomineerd samen met Wilfred Genee en Hélène Hendriks. De uitreiking volgt later op de avond.