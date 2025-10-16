Wilfred Genee klaar voor overwinning Televizier-Ring: speech al ingestuurd

Vandaag Inside is tot in de puntjes voorbereid op de uitreiking van de Gouden Televizier-Ring. De talkshow duurt donderdagavond een uur langer dan normaal, en presentator Wilfred Genee heeft zijn overwinningsspeech zelfs al ingestuurd, voor het geval dat het programma er met de felbegeerde Ring vandoor gaat.

Genee ziet de nominatie als een "laatste kans" om Vandaag Inside voor de tweede keer te laten winnen. "We hebben één kans. Dit is onze laatste kans. Johan wordt binnenkort 102, dus hoe lang leeft hij nog?", zegt hij in Goedemorgen Nederland. Eerder kon de show niet meedingen, omdat voorganger Voetbal International de Ring al in 2011 won. Voor de zestigste editie zijn de regels eenmalig aangepast, zodat eerdere winnaars opnieuw kans maken.

Hart van Nederland-verslaggeefster en bargast bij Vandaag Inside Merel Ek won eerder de Televizier-Ring Talent:

1:35 Merel Ek wint Televizier-Ring Talent

'Gekheid'

Volgens Genee onderscheidt Vandaag Inside zich door het onvoorspelbare karakter van de show. "Je kan ook formatteren, formatteren, formatteren, maar dan kijkt er niemand. De gekheid is juist een van de ingrediënten." Naast Vandaag Inside maken ook Jachtseizoen: Most Wanted en Woeste Grond kans op de Ring.

Stemmen op je favoriete televisieprogramma kan tijdens de uitzending van het Gouden Televizier-Ring Gala. De winnaars in de andere categorieën liggen al vast.

De uitzending van Vandaag Inside begint donderdagavond om 20.24 uur, een uur eerder dan normaal.

Talent van het Jaar

Genee maakt zelf ook kans op een prijs: hij is genomineerd voor Televizier-Ster Presentator. Ook Hélène Hendriks maakt (opnieuw) kans om deze prijs in de wacht te slepen. Zij won de prijs in 2023 al. Ook SBS6-gezicht Thomas van Groningen is genomineerd. Hij maakt kans op de titel 'Talent van het Jaar'.