Dit zijn de drie kanshebbers voor de Gouden Televizier-Ring

TV-programma's

Vandaag, 21:28

De drie kanshebbers voor een Gouden Televizier-Ring zijn donderdag bekend geworden en Vandaag Inside maakt dit jaar kans voor de tweede keer kans om de belangrijkste publieksprijs voor tv-programma's in de wacht te slepen. De andere twee genomineerden zijn de Videoland-titel Het Jachtseizoen: Most Wanted en de serie Woeste Grond van AVROTROS.

De nominatie van Vandaag Inside is opvallend. Het trio won de prestigieuze publieksprijs al in 2011 met hun programma Voetbal International. Omdat oud-winnaars en afgeleiden normaal niet nogmaals mee mochten doen, was VI jarenlang uitgesloten. Toch maakt de organisatie dit jaar, bij de 60e editie van de Ring, een uitzondering.

Deze week werden ook de genomineerden van de Televizier-Ring Presentator bekendgemaakt. De kanshebbers worden in de onderstaande video besproken aan de Shownieuwstafel:

Martijn Krabbé genomineerd voor de Televizier-Ring Presentator
5:54

Martijn Krabbé genomineerd voor de Televizier-Ring Presentator

In 2022 startten de makers van Vandaag Inside nog een petitie om tóch te mogen meedingen, maar zonder resultaat. Nu is de deur alsnog opengezet, wat betekent dat het programma voor de tweede keer kans maakt op de belangrijkste publieksprijs van de Nederlandse televisie.

Nog niet in de prijzen

Naast Vandaag Inside is ook Het Jachtseizoen: Most Wanted genomineerd. De makers, bekend van YouTube-kanaal StukTV, zagen hun onlinevariant al meerdere keren genomineerd worden in de categorie Onlinevideoserie. Een Ring sleepten ze echter nog niet binnen.

Debuut

De derde kanshebber is Woeste Grond van AVROTROS. De serie kreeg afgelopen winter een eerste seizoen, deze zomer volgde een tweede. Voor hoofdrolspeler Hendrik Jan Bökkers, die hiermee zijn acteerdebuut maakte, is er extra spanning: hij maakt ook kans op de Televizier-Ring Acteur.

ANP

