Televizier-prijzen: deze presentatoren en talenten zijn genomineerd

Martijn Krabbé maakt dit jaar kans op de Televizier-Ring Presentator. Dat werd woensdagavond bekendgemaakt in RTL Boulevard. Hij hoort samen met Wilfred Genee en Hélène Hendriks bij de drie genomineerden. Hendriks won de prijs vorig jaar al.

Krabbé reageerde zichtbaar geëmotioneerd toen hij de envelop opende waarin stond dat hij een kanshebber is. "Nou, dat werd een keer tijd," grapte hij, gevolgd door een omhelzing met zijn vrouw Deborah. "Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik weet niet hoe we dat gaan doen, hoe ik daar ga zitten."

De presentator maakte begin dit jaar bekend dat hij uitgezaaide longkanker heeft en niet meer beter wordt. In RTL Boulevard gaf hij een korte update over zijn gezondheid. "Er zijn goede dagen en er zijn slechte dagen. Nu heb ik meer goede dagen dan slechte dagen, en dit is er een van."

Het afgelopen seizoen was Krabbé te zien als presentator van Kopen Zonder Kijken. Daarnaast liet hij via Instagram weten dat hij komend seizoen te horen zal zijn als voice-over in The Voice of Holland.

Eerdere winnaars opnieuw genomineerd

Ook Hélène Hendriks maakt (opnieuw) kans om de prijs in de wacht te slepen. Hendriks won de prijs in 2023 ook al. Ze lag er deze zomer tijdelijk uit vanwege een operatie maar de kijkers zijn haar niet vergeten. Kijkers waarderen haar deskundigheid, openheid en positiviteit. Of het nu gaat om De Oranjezomer, De Oranjezondag of De Oranjewinter, Hendriks weet telkens het publiek aan zich te binden.

Naast Hendriks is ook SBS6-gezicht Wilfred Genee opnieuw genomineerd. Acht jaar geleden won hij de Televizier-Ster Presentator, sindsdien greep hij telkens mis. Toch staat hij dit jaar weer in de finale. Met zijn scherpe vragen, nieuwsgierigheid en humor weet hij bij Vandaag Inside de sfeer vaak luchtig te houden, zelfs tijdens pittige discussies.

Talentenvijver

Woensdag werd ook bekendgemaakt wie kans maken op de titel ‘Talent van het Jaar’, de opvolger van Hart van Nederland-verslaggever Merel Ek, die in 2024 de prijs won. Zeker is al dat dit jaar een man wint: in deze categorie zijn Robbert Rodenburg, Stefan Jurriens en Thomas van Groningen genomineerd.

De winnaar van de Televizier-Ring Presentator wordt bekendgemaakt op woensdag 16 oktober.

Hart van Nederland / ANP