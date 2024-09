Merel Ek genomineerd voor Televizier-Ring Talent

Merel Ek, politiek verslaggever van Hart van Nederland, is genomineerd voor de Televizier-Ring Talent. Dat is net bekendgemaakt in Eva. Monica Geuze en Estevana Polman zijn de andere kanshebbers.

“Echt een onwijs grote eer dat zoveel kijkers de moeite hebben genomen te stemmen”, zegt Ek. “Dat vind ik zo lief. Ik ben dan nu genomineerd, maar dat heb ik ook echt te danken aan onze kleine maar fijne politieke redactie. We zijn in totaal met z’n vieren en dat is soms behoorlijk aanpoten. Vooral Hannah Warnar en Jeanneau van Beurden zorgen ervoor dat Sam en ik juist goed voorbereid op pad kunnen als we weer live moeten of naar een talkshow. Zij houden de politieke redactie draaiende.”

Merel studeerde internationale betrekkingen in Leiden en Mediastudies in Rotterdam, werkte vervolgens bij een campagnebureau en was 2 jaar lang redacteur van de NieuwsBV op NPO Radio 1. Drie jaar geleden begon ze bij Hart van Nederland als politiek verslaggever. Al snel ging ze ook het politieke nieuws duiden in talkshows als Hlf8, Vandaag Inside en de Oranjezomer (en -zondag). Van de mannen van Vandaag Inside kreeg ze de bijnaam Merel EK.

'Scherpte en sympathie'

Marc Veeningen, hoofdredacteur van Hart van Nederland, is enorm trots. “We zijn enorm trots dat Merel deel uitmaakt van onze politieke redactie. Ze maakt in Den Haag elke dag weer het verschil met haar scherpte én sympathie”, aldus Veeningen. “Want behalve dat ze de goede vragen stelt en in onze programma’s ingewikkelde Haagse kwesties goed uitlegt voor een breed publiek, heeft ze ook een persoonlijkheid die maakt dat Merel niet alleen een fijne collega is maar ook wordt omarmd door kijkers en volgers. Dat blijkt maar weer uit deze zeer terechte nominatie.”

Wie er heeft gewonnen, wordt bekendgemaakt tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala op donderdag 17 oktober in Carré. Dit jaar vindt de uitreiking voor de 59 ste keer plaats.