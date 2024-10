Merel Ek wint Televizier-Ring Talent: 'Ik ga helemaal stuk!'

Wauw, Hart van Nederland-verslaggeefster en graag geziene bargast bij Vandaag Inside Merel Ek heeft donderdagavond de Televizier-Ring Talent gewonnen! Ze was naast Estavana Polman en Monica Geuze genomineerd, maar de SBS-ster ging er uiteindelijk met de prijs vandoor.

In haar speech bedankte Merel haar collega's van de Haagse redactie waar ze veelvuldig mee samenwerkt, net zoals haar andere collega's bij Talpa. Ook de heren van Vandaag Inside kregen een speciale vermelding. Ze bedankte Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp, "voor de kansen en de weerbaarheid".

Merel was zichtbaar overdonderd door haar overwinning. "Ik ga helemaal stuk", zegt ze als ze de award nog even omhoog tilt aan het einde van haar speech. De prijs werd haar uitgereikt in het Theater Carré in Amsterdam.

Felicitaties

In de uitzending van VI, die op SBS op dat moment aan de gang is, reageren de heren op haar overwinning. Wilfred Genee schreeuwt het uit: "We hebben een winnaar, Merel EK! Ja, ja, ja, ja, ja!" Bij het populaire programma heeft Merel de bijnaam 'Merel EK', omdat haar achternaam ook gezien zou kunnen worden als een afkorting voor Europees Kampioenschap, iets dat de voetballiefhebbende presentatoren wel kunnen waarderen.

Talpa Network schrijft in een eerste reactie: "We zijn supertrots dat je in Hart van Nederland, De Oranjezomer, Het Debat van Nederland en Vandaag Inside jouw stempel hebt gedrukt op de Nederlandse televisie én op de politieke verslaggeving in Nederland. Op naar nog veel meer fantastische momenten!"

De redactie van Hart van Nederland feliciteert Merel van harte met haar prijs!