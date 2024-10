André van Duin winnaar van Gouden Televizier Oeuvre-Ring

André van Duin ontvangt donderdagavond de prestigieuze Gouden Televizier Oeuvre-Ring, een prijs die wordt toegekend aan mensen die zich jarenlang hebben bewezen op de Nederlandse televisie. De onderscheiding wordt slechts zelden uitgereikt; sinds 1964 is dit pas de vijfde keer dat iemand deze prijs krijgt. Van Duin, 77 jaar oud, zal de award tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam in ontvangst nemen, zo werd bekendgemaakt in de talkshow van Eva Jinek.

Eerdere winnaars van deze oeuvreprijs zijn Willem Duys (1974), Mies Bouwman (2009), Linda de Mol (2015), en Ivo Niehe (2020). Van Duin reageerde met zijn typische humor toen hij hoorde dat hij de prijs zou krijgen: "Ik dacht dat die alleen maar postuum werd uitgereikt", grapte hij, en vervolgde met: "Dus ik ga morgen sowieso niet met lege handen naar huis?"

Merel Ek, politiek verslaggever van Hart van Nederland, is genomineerd voor de Televizier-Ring Talent. Die bekendmaking zie je in de video bovenaan.

Van Duin werd in de talkshow geprezen om zijn jarenlange werk op televisie, met programma's zoals Animal Crackers, De Dik Voormekaar Show, Wie ben ik?, Heel Holland Bakt, en zijn rol in Het geheime dagboek van Hendrik Groen. Ook zijn theaterwerk met collega's zoals Corrie van Gorp en Frans van Dusschoten werd benoemd.

Eerste winnaar

Van Duin is de eerste winnaar die dit jaar bekend is gemaakt voor het Gouden Televizier-Gala. De kanshebbers voor de Gouden Televizier-Ring, die wordt beschouwd als de belangrijkste prijs van de avond, zijn programma's zoals B&B Vol Liefde (RTL 4), Dwars door de Lage Landen (VPRO), en Denkend aan Holland (Omroep MAX), dat Van Duin presenteert samen met Janny van der Heijden. Vorig jaar ging de Gouden Televizier-Ring naar de serie Oogappels.

Hart van Nederland/ANP