Goed nieuws voor de fans: Gooische Vrouwen krijgt twee nieuwe seizoenen

Goed nieuws voor de fans van Gooische Vrouwen: er komen maar liefst twee nieuwe seizoenen van de hitserie. Dat bevestigt een woordvoerder van de streamingdienst van RTL na berichtgeving van De Telegraaf. Talpa Network en Videoland gaan twee nieuwe seizoenen van de serie maken.

De nieuwe single van Martin Morero, het personage uit Gooische Vrouwen, "Spijt Is Voor Later", kwam onlangs uit op Spotify. De single blijkt een groot succes te zijn, zo is te zien in bovenstaande video.

In oktober vorig jaar ging het zesde seizoen van Gooische Vrouwen in première, vijftien jaar nadat de vijfde reeks te zien was. Regisseur Will Koopman liet, voor aanvang van het nieuwe seizoen, weten dat ze hoopte dat er een nieuw seizoen zou komen en dat ze met Linda de Mol en scenarioschrijvers Lex Passchier en Frank Houtappels bezig was met het bedenken van ideeën voor nieuwe verhaallijnen.

Gooische Vrouwen gaat over een vriendinnengroep in het Gooi. De hoofdrollen worden gespeeld door Linda de Mol, Susan Visser, Tjitske Reidinga en Lies Visschedijk. Ook Peter Paul Muller speelt een belangrijke rol in de serie, die in het verleden al eens de Gouden Televizier-Ring won. Will Koopman is de regisseur.

De nieuwe reeksen zijn te zien bij zowel Videoland als SBS6. Wanneer de opnames starten is nog niet bekend.

Hart van Nederland/ANP