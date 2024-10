Verrassing: Gooische Vrouwen reiken Televizier-Ring uit aan Belgische winnaars

Het programma Dwars door de Lage Landen is de winnaar van de Gouden Televizier-Ring 2024 geworden. De Belgische makers van het populaire NPO-programma kregen de ring uitgereikt door een wel heel bijzondere groep: de Gooische Vrouwen. Met een pakkende sketch kregen de dames de lachers op de hand.

Linda de Mol, Tjitske Reidinga, Susan Visser en Lies Visschedijk keren eind dit jaar terug met de hitserie. Het was dus een aangename verrassing dat ze ineens op het podium stonden van Theater Carré om de belangrijkste televisieprijs van het jaar uit te reiken. En eigenlijk waren het niet de BN'ers zelf, maar stonden de 'echte Gooische Vrouwen' op het podium.

De grappen vlogen dan ook over en weer. Over de winnaars zegt 'Roelien', nog op het moment dat de heren van Dwars door de Lage Landen nog genomineerden waren: "Dat vind ik zo'n heerlijk programma. Het is sexy, informatief, lekker buiten." Als 'Cheryl' daarop vraagt "sexy?", zegt 'Roelien': "Als ik iets sexy vind is het wel een Belg met modderige wandelschoenen!"

Het winnende programma wordt gepresenteerd door Arnout Hauben, in samenwerking met cameraman Philippe Niclase en geluidsman Ruben Callens. In een aflevering maken ze een wandeling door de lage landen, oftewel België en Nederland, waarbij ze gesprekken aanknopen met mensen die ze tegenkomen. Ook delen ze interessante weetjes en geschiedenislessen over de gebieden die ze bezoeken.

Eerder op avond werd al bekend dat Hart van Nederland-verslaggeefster en graag geziene bargast bij Vandaag Inside Merel Ek de Televizier-Ring Talent heeft gewonnen. Ze was naast Estavana Polman en Monica Geuze genomineerd, maar de SBS-ster ging er uiteindelijk met de prijs vandoor.