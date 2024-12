'Spijt Is Voor Later' van Martin Morero is een regelrechte hit op Spotify

We moesten er even op wachten, maar de nieuwe single van Martin Morero, het personage uit Gooische Vrouwen, "Spijt Is Voor Later", kwam afgelopen vrijdag uit op Spotify. De single blijkt een groot succes te zijn, want het nummer heeft inmiddels meer dan 344.000 streams op Spotify en staat op de eerste plaats van de Spotify Top 50 - Nederland. Zo heeft het nummer zelfs Last Christmas én All I Want For Christmas Is You ingehaald.

Het nummer werd gecreëerd in het zesde seizoen van de populaire serie Gooische Vrouwen, die wordt uitgezonden op SBS6 en Videoland. In de afleveringen werkt Morero, gespeeld door Peter Paul Muller, aan het lied en behaalt hiermee eindelijk weer een hit.

Hit na hit

In werkelijkheid werd het nummer geschreven door Yves Berendse, Nienke van der Velden, Oliver Rosa en Julian Vahle, de zoon van Gooische Vrouwen-bedenker Linda de Mol. Zo liet Berendse aan Shownieuws weten dat hij het nummer beter bij de populaire serie vond passen. Voor zichzelf vond hij het namelijk iets te pop.

Eerder bracht de fictieve volkszanger al meerdere singles uit, waaronder "Echte Liefde", die in 2005 de Single Top 100 bereikte en uiteindelijk een 11e plaats wist te behalen. Andere populaire nummers van Martin Morero zijn onder meer "Zij" en "Hou Je Van Mij", een samenwerking met René Froger.