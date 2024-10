Filtergate bij Gooische Vrouwen: dit is de reden voor de 'waas' over de serie

De streams van Gooische Vrouwen rijzen de pan uit: nog nooit keken zoveel mensen naar een Nederlandse dramaserie in 24 uur tijd. Op sociale media wordt volop over de serie gepraat. Fans zijn blij dat de show terug is en genieten met een wit wijntje, maar velen vragen zich ook af wat de mysterieuze 'waas' is die in sommige scènes te zien is.

Deze 'waas' is bewust toegepast en wordt 'glossy grading' genoemd, aldus RTL in een reactie aan Hart van Nederland. Dit filter wordt vaker gebruikt bij shots waar het licht te fel is. Kijkers merken vooral op dat het filter te zien is in scènes met Linda de Mol, maar RTL laat weten dat "het niet alleen bij de shots van Linda is gedaan."

Volgens mediaonderzoeker Dan Hassler-Forest gaat het niet om een lensfilter, maar om een techniek die in de nabewerking wordt toegepast. "Je kunt het vergelijken met een Instagram-filter: je past de realiteit een beetje aan om het beeld sprankelender te maken." Hierdoor lijken de acteurs iets minder op hun ware zelf, legt Hassler-Forest uit aan Hart van Nederland. Oneffenheden worden minder zichtbaar en het licht valt net wat gunstiger.

Het Gooi versus Hollywood

Glossy grading is een techniek die in Amerika en andere grote landen al jaren wordt gebruikt. Hassler-Forest: "Sex and the City is een vergelijkbare serie met Gooische Vrouwen. In deze serie worden New York en de cast mooier gemaakt dan dat ze zijn. Dit vinden we heel normaal, omdat het bij de Amerikaanse cultuur van Hollywood hoort."

Ook in de populaire Amerikaanse soap The Bold and the Beautiful wordt het effect toegepast, vertelt GZ- en mediapsycholoog Bjarne Timonen. "Dat is een typisch voorbeeld waar glossy grading werkt. De serie neemt je mee in een fictieve wereld waar alles mooi, perfect en fijn is. Door zo'n dromerige bewerking toe te passen, wordt dat gevoel versterkt bij de kijker," legt hij uit aan Hart van Nederland.

Waarom?

Er wordt volop gespeculeerd over waarom het filter nu zo opvalt bij Gooische Vrouwen. Sommigen denken dat het is gedaan om de personages er frisser uit te laten zien.

Regisseur Will Koopman gaf maandagavond in RTL Boulevard het verlossende antwoord: "We hadden gewoon een ongelooflijk slechte zomer. En in het Gooi schijnt altijd de zon dus we moesten ongelooflijk veel lampen gebruiken om de zon te kunnen laten stralen", geeft Koopman als uitleg. "En dan komen er ook heel veel filters bij omdat het licht ook best wel hard is dan. Dat is een beetje hoe het in elkaar zit."

Discussie

Mediapedagoog Jacqueline Kleijer vindt het opvallend dat er online zoveel discussie is over het filter. "Waarom is glossy grading zo erg, terwijl we make-up heel normaal vinden? Beide zijn 'nep'," zegt ze tegen Hart van Nederland. Volgens Kleijer wordt deze techniek veel vaker toegepast. "Waarom is het bij Gooische Vrouwen een probleem en bij andere series niet? Het wordt gewoon gebruikt om dingen mooier te maken. Dat hoort bij televisie."