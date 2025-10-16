Terug

Zo stem je vanavond op jouw favoriet voor de Gouden Televizier-Ring 2025

Zo stem je vanavond op jouw favoriet voor de Gouden Televizier-Ring 2025

TV-programma's

Vandaag, 15:50 - Update: 1 uur geleden

Nog even en dan weten we welke acteur, presentator of nieuw aanstormend talent in de prijzen is gevallen bij het Gouden Televizier-Ring Gala. Donderdagavond worden de prijzen verdeeld, maar op één categorie kan nog gestemd worden: de hoofdprijs, de Gouden Televizier-Ring voor het beste programma van het afgelopen jaar.

De genomineerden zijn Vandaag Inside (SBS6), de dramaserie Woestegrond (AvroTros) en Het Jachtseizoen: Most Wanted van StukTV (Videoland). Alle stemmen voor de andere categorieën zijn verdeeld, maar televisiekijkend Nederland mag donderdagavond weer opnieuw stemmen voor het beste programma.

De mannen van VI geloven wel in hun winst:

Stemmen voor een van de drie programma's kan voor de uitreiking vanaf 19:55 uur en tijdens de uitzending van Gouden Televizier-Ring Gala, die om 21.00 uur te zien is op NPO 1. De kosten zijn 35 cent per gesprek/ontvangen bericht. Je mag maar één keer je stem uitbrengen. Je kunt ook gratis stemmen via: avrotros.nl/live.

Dit moet je doen als je wilt dat jouw favoriet wint

  • Jachtseizoen: Bel 0909-8851 of SMS Ring 1

  • Vandaag Inside: Bel 0909-8852 of SMS Ring 2

  • Woestegrond: Bel 0909-8853 of SMS Ring 3

Door Jamie van Velzen

