Nieuws van de Dag-presentator Thomas van Groningen wint Televizier-Ring Talent

Nieuws van de Dag-presentator Thomas van Groningen heeft de Televizier-Ring gewonnen in de categorie Talent. De 35-jarige is wekelijks op de buis te zien bij SBS6-programma's zoals Vandaag Inside en Nieuws van de Dag.

Van Groningen nam het in deze categorie op tegen presentator Robbert Rodenburg, voornamelijk bekend van zijn YouTube-serie Open Kaart, en StukTV-presentator Stefan Jurriens.

Vervanger

"Ik wil de rug van Hélène Hendriks, de stembanden van Art Rooijakkers en het journalistiek geweten van Malou Petter bedanken", grapt hij. Van Groningen is steeds opgetreden als vervanger bij De Oranjezomer en ook bij Nieuws van de Dag. Het bezorgt hem uiteindelijk de winst voor de categorie Talent.

"De redacties van Oranjezomer, VI en Nieuws van de Dag. De mensen die daarin meewerken zijn ook talenten." Vlak voor hij van het podium moet, roept hij nog op tot het stemmen op Vandaag Inside voor de Gouden Televizier-Ring.

Thuis in de politiek

Van Groningen begon zijn carrière in de journalistiek bij BNR Nieuwsradio, destijds voornamelijk als sidekick bij het ochtendprogramma De Ochtendspits en in de middagprogrammering bij Spitsuur. In 2021 begon hij op de Haagse redactie van de radiozender als politiek verslaggever.

Sindsdien is hij regelmatig te zien geweest in het SBS6-programma De Oranjezomer, waar hij dit jaar ook even als vervangend presentator optrad. Ook schuift hij sinds dat jaar regelmatig aan bij talkshows zoals Beau en Op1, maar vooral in de rol van politiek duider bij Vandaag Inside.

Na een periode als mede-presentator bij de politieke WNL-talkshow Café Kockelmann, maakte hij in 2025 de overstap naar SBS6 als politiek verslaggever bij Hart van Nederland. Kort daarop begon hij als presentator bij Nieuws van de Dag.