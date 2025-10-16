Terug

Martijn Krabbé wint Televizier-Ring Presentator: 'Afscheid met een gouden randje'

Vandaag, 22:12

Presentator Martijn Krabbé is volgens het Nederlandse publiek de beste presentator van het afgelopen jaar. Krabbé liet de twee andere genomineerden Hélène Hendriks en Wilfred Genee achter zich en neemt de televisieprijs mee naar huis. De presentator nam het beeldje in ontvangst tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.

Aan het begin van de show kreeg Krabbé een staande ovatie toen hij werd aangekondigd. Hij maakte begin dit jaar bekend dat hij uitgezaaide longkanker heeft en niet meer beter wordt. "Het hing erom. Het wordt mogelijk gemaakt door allerlei medicijnen, maar ik ben heel blij hier te zijn. Ik hoop het zo lang mogelijk vol te houden", aldus Krabbé na het applaus.

Onder de tonen van Zarathustra, een lichtelijk bombastisch stuk van Strauss dat Elvis Presley in de 70s gebruikte bij de start van zijn concerten, stapte Krabbé het podium aan de arm van Chantal Janzen op. Hij kreeg veel applaus, nam dat in zich op en pakte zijn briefje. "Bedankt voor het applaus aan het begin van de avond. Ik kreeg gelijk toen ik hier was heel veel warmte over mij heen", zei hij.

Hij noemde de prijs "een afscheid van de televisie met een gouden randje". Hij bedankte verschillende mensen waarmee hij heeft gewerkt, met een speciale vermelding voor Wendy van Dijk. Ze is aanwezig in de zaal en schoot vol op het moment. Hij bedankte daarna zijn ouders en zijn kinderen, met als laatste zijn vrouw die hij het podium opvroeg.

De presentator reageerde eerder ontroerd bij het openen van de envelop waarin stond dat hij een van de drie kanshebbers is op de televisieprijs. "Er zijn goede dagen en er zijn slechte dagen. Nu heb ik meer goede dagen dan slechte dagen, en dit is er een van", zei hij na het openen van de envelop.

Het afgelopen tv-seizoen was Krabbé te zien als presentator van Kopen Zonder Kijken. Daarnaast liet hij via Instagram weten dat hij komend seizoen te horen zal zijn als voice-over in The Voice of Holland. "Veel meer zit er gewoon niet in. Je hebt geen energie meer om programma's te doen en dat is nu eenmaal hoe het gaat en dat is ook niet zo heel erg allemaal. Ik ben heel benieuwd hoe ik die voice-overs ga doen", liet hij weten.

