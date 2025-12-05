Loting WK-voetbal: dit zijn de mogelijke tegenstanders van Oranje

Bij de loting voor het WK voetbal, komende zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, is de kans groot dat het tot ‘Nederlandse onderonsjes’ komt. Tijdens de ceremonie wordt duidelijk welke landen Oranje kan treffen en hoe de groepsindeling eruitziet.

De loting vindt plaats op vrijdag 5 december om 18.00 uur Nederlandse tijd in het Kennedy Center in Washington DC. Tijdens een twee uur durende show worden alle poules bekendgemaakt. Dan weten zowel Nederland als Curaçao tegen wie zij komende zomer spelen.

Namens Nederland is bondscoach Ronald Koeman aanwezig. Ook de Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn komst aangekondigd. Hij onderhoudt nauwe banden met FIFA-voorzitter Gianni Infantino, die hem naar verluidt tijdens het evenement de FIFA-vredesprijs wil uitreiken.

Potindeling

Nederland is als groepshoofd geplaatst in pot 1, dankzij de winst in de kwalificatiegroep en de huidige zevende plek op de FIFA-wereldranglijst. Daardoor kan Oranje niet worden gekoppeld aan de drie gastlanden, de Verenigde Staten, Canada en Mexico, en evenmin aan toplanden als België, Spanje, Argentinië, Frankrijk, Brazilië, Engeland, Duitsland en Portugal.

Nederland krijgt één tegenstander uit pot 2, 3 en 4. In pot 2 zitten sterke landen als Marokko, Zwitserland, Oostenrijk, Uruguay en Kroatië.

Dit zijn alle potindelingen: