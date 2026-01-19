NAVO-bondgenoten willen 'permanente aanwezigheid' in Groenland

Bondgenoten van Nederland bereiden zich voor op een langdurige militaire aanwezigheid in Groenland. Wat nu wordt gepresenteerd als een oefening, moet uitgroeien tot een reeks missies die jaren kan duren. Dat zegt de Deense commandant voor het poolgebied, die de plannen coördineert.

Denemarken heeft de operatie, met de naam Arctic Endurance, opgezet om duidelijk te maken dat het Groenland beter wil beschermen. Het strategisch gelegen eiland staat al langer in de belangstelling van de Verenigde Staten. President Donald Trump heeft herhaaldelijk gezegd dat hij Groenland wil hebben, omdat het anders in handen zou kunnen vallen van Rusland of China.

Het nieuws over Groenland houdt ook Nederlanders bezig. In de onderstaande video vertellen ondernemer Walter van der Plas en onderzoeker Jeroen Reneerkens hoe zij er tegenaan kijken. Ze zijn allebei met regelmaat te vinden in Groenland:

2:40 Nederlanders maken zich zorgen om situatie Groenland

'Permanente aanwezigheid op Groenland'

Volgens de Zweedse defensieminister Pål Jonson gaat het nadrukkelijk niet om een eenmalige actie. Na overleg met zijn Deense, Noorse en Finse collega’s spreekt hij van "een permanente aanwezigheid". Door de oefening groter en structureler aan te pakken, laat Denemarken volgens hem zien dat het de zorgen van de VS serieus neemt.

Jonson wijst erop dat deze plannen aansluiten op eerdere oefeningen in het gebied. Vorig jaar stuurde Zweden al militairen naar Groenland. "We zien dit als de constructiefste manier om de voetafdruk van de alliantie in het Hoge Noorden te versterken", zei hij na overleg op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel.

Missie zal minstens twee jaar duren

De Deense commandant Søren Andersen verwacht dat de missie minstens een tot twee jaar zal doorgaan. "We zullen een jaar of misschien wel twee doorgaan met de missie", zegt hij tegen de Franse krant Le Monde. De verkenningsfase wordt binnenkort afgerond en in maart volgt volgens hem een volgende stap met extra eenheden, waaronder waarschijnlijk speciale troepen.

Ook de Nederlandse krijgsmacht houdt rekening met een langdurige inzet. Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim sprak eerder op NPO Radio 1 niet van een losse oefening, maar van "een langdurige oefencyclus". Daarbij denkt hij in de eerste plaats aan de inzet van Nederlandse marinie.