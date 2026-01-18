Volg Hart van Nederland
'Importheffingen zijn chantage': Van Weel fel op dreiging Trump

Beleid

Vandaag, 14:01 - Update: 3 uur geleden

Dat de Amerikaanse president Donald Trump dreigt met het opleggen van extra importtarieven aan acht Europese landen, waaronder Nederland, is chantage. Dat zegt demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) tegen Hart van Nederland. "Ik vind dat je als bondgenoten niet zo met elkaar om moet gaan."

Trump kondigde zaterdag aan dat acht landen (Nederland, Zweden, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Finland en Denemarken) per 1 februari een heffing van 10 procent opgelegd krijgen op alle producten, zolang zij weigeren Groenland over te dragen aan de VS. Op 1 juni wordt het tarief verhoogd naar 25 procent als er dan geen overeenkomst is.

Volgens Van Weel moeten we daarom vóór 1 februari het voorstel van Trump van tafel krijgen. "We moeten de Verenigde Staten overtuigen dat dit niet de manier is om met bondgenoten om te gaan."

Reactie Schoof

Ook demissionair minister-president Dick Schoof laat zondag weten dat dreigen met invoerheffingen niet de juiste manier is. Het brengt "het risico van een gevaarlijke neerwaartse spiraal met zich mee", schrijft hij op X. "Wij zullen eensgezind en gecoördineerd blijven reageren. Wij zijn vastbesloten vast te houden aan onze soevereiniteit."

Volgens de Amerikaanse president heeft de VS Groenland nodig voor zijn "nationale veiligheid". Rusland en China zouden hun oog op het eiland hebben laten vallen. Groenland is een autonoom deel van Denemarken. De Groenlandse premier zei deze week in Kopenhagen niet bij de VS te willen horen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

