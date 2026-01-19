Volg Hart van Nederland
Nederlandse militairen klaar met verkenningswerk op Groenland

Overig buitenlands nieuws

Vandaag, 11:41

De twee Nederlandse militairen die op Groenland deelnamen aan een Europese verkenningsmissie, keren maandag terug naar Nederland. Ze zijn klaar met hun onderzoek op het door de Verenigde Staten opgeëiste eiland, laat Defensie weten.

De logistiek planner en de stafofficier van de marine verkenden de mogelijkheden voor een oefening van Europese bondgenoten van Denemarken, waarvan het autonome Groenland deel uitmaakt. Het werk gaat na terugkeer van het tweetal vanuit Nederland door, zegt Defensie.

Het nieuws over Groenland houdt ook Nederlanders bezig. In de onderstaande video vertellen ondernemer Walter van der Plas en onderzoeker Jeroen Reneerkens hoe zij er tegenaan kijken. Ze zijn allebei met regelmat te vinden in Groenland:

Nederlanders maken zich zorgen om situatie Groenland
2:40

De expeditie van de twee militairen is "volgens planning afgerond", aldus Defensie. Nederland wilde aanvankelijk alleen een stafofficier sturen, maar besloot uiteindelijk ook een logistiek expert toe te voegen. Ook Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zweden, Finland, België, Slovenië en Denemarken zelf deden mee.

NAVO werkt aan 'mogelijke volgende stap'

De Europese verkenners bereiden onder Deense leiding een gezamenlijke oefening in Groenland en het noordpoolgebied voor. De NAVO werkt ondertussen aan "een mogelijke volgende stap", een "grotere inzet binnen NAVO-verband (Arctic Sentry)", zegt Defensie. "Daarover wordt de komende tijd binnen de NAVO verder gesproken." Demissionair defensieminister Ruben Brekelmans (VVD) zei eerder al dat Nederland welwillend tegenover zo'n militaire missie staat.

De twee militairen zijn "om 11.00 uur op het vliegtuig gestapt", zegt Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim op NPO Radio 1. Via Kopenhagen vliegen ze volgens hem naar Nederland, waar ze dinsdag zouden aankomen.

Door ANP

