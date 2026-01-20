Nederlandse vakantiegangers laten VS vaker links liggen door Trump

Een reis naar de Verenigde Staten verliest snel aan aantrekkingskracht onder Nederlanders die dat eerder nog overwogen. Uit onderzoek van het Hart van Nederland Panel blijkt dat een ruime meerderheid van deze groep inmiddels afziet van een vakantie naar de VS vanwege het beleid van president Donald Trump.

Van de Nederlanders die aangeven dat zij hebben overwogen om tussen nu en 2028 naar de VS op vakantie te gaan, blijft nog maar een kleine groep enthousiast. Slechts 34 procent wil nog steeds gaan. 61 procent van deze potentiële reizigers ziet echter af van de VS, en noemen daarbij Trump als (deel) van de reden. De overige 5 procent is afgehaakt om andere redenen.

Gevoel van onzekerheid

Dat reizigers de Verenigde Staten steeds vaker links laten liggen, komt ook naar voren uit een rondgang van Hart van Nederland langs reisbureaus en de Algemeen Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR). Volgens de brancheorganisatie zijn er van januari tot en met oktober 2025 vijf procent minder vakanties naar de VS geboekt dan een jaar eerder.

ANVR-directeur Frank Radstake ziet al langer dat Amerika het lastig heeft. "De boekingen naar de VS blijven al 15 maanden achter", zegt hij tegen Hart van Nederland. Al is dat volgens hem niet toe te spitsen op Donald Trump. "Alles wat er gebeurt draagt bij aan een gevoel van onzekerheid. En als reizigers ergens een hekel aan hebben, is dat het." Volgens Radstake beginnen ook de eerste maanden van dit jaar niet goed, zo hoort hij van leden. Dat terwijl het WK voetbal eraan komt.

Bij Doets Reizen, gespecialiseerd in rondreizen door onder meer Amerika, zien ze de boekingen sinds maart dalen. Eigenares Elske Doets baalt daarvan. "Mensen laten zich emotioneel beïnvloeden. Dat is jammer", zegt ze. "Het is een immens land." Volgens Doets is het beeld dat door de media wordt geschetst vaak somberder dan de werkelijkheid. "In Amerika wonen echt niet alleen maar 'Trumpies'. Amerikanen willen juist graag toeristen ontvangen en zijn erg gastvrij."

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿ Meld je aan

Protesten en oproepen tot boycot

Dinsdag waren in verschillende Nederlandse plaatsen demonstraties tegen het beleid van Trump. Ook lopen er meerdere petities en oproepen tot boycotten van Amerikaanse producten, diensten en evenementen door Nederlanders die zich keren tegen de koers van de VS.

Die boycots krijgen echter geen steun van een meerderheid van de Nederlanders. De meeste steun is er nog voor de oproep om zelf geen Amerikaanse producten meer te kopen. 47 procent zegt dat te willen doen.

Een petitie (zie bovenstaande video) om de KNVB op te roepen om het Nederlands elftal terug te trekken van het WK voetbal in Noord-Amerika krijgt steun van 46 procent, al zegt 37 procent daar niets in te zien. De rest had er geen mening over.

Het volledig stoppen met Amerikaanse diensten, zoals streaming- of techplatforms, gaat veel Nederlanders echter te ver. 23 procent is daarvoor, 55 procent is tegen. Ook het uit de NAVO zetten van de VS krijgt maar van weinig mensen steun: 24 procent.