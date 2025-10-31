Alle tien concerten van Suzan & Freek in GelreDome uitverkocht

De tien concerten die Suzan & Freek hebben aangekondigd in het GelreDome in Arnhem zijn uitverkocht. Het duo deelt het nieuws over hun optredens in mei 2026 via een bericht op sociale media.

"10x een uitverkochte GelreDome in één week, jullie zijn niet normaal", schrijven Suzan & Freek op Instagram. "Het idee dat we samen met bijna 400.000 van jullie het leven gaan vieren in Arnhem, wauw!!"

Nummer 1

De shows worden uitgevoerd in een 'in the round'-opstelling, waarbij het podium in het midden van het stadion wordt geplaatst en het publiek rondom het podium staat en zit. Suzan & Freek staan op 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 29, 30 en 31 mei in het GelreDome.

Suzan & Freek hebben ook een nummer 1-hit in de Single Top 100 gehaald. Het nieuwe nummer 'Niemand' komt vrijdag bovenaan de lijst binnen, meldt samensteller GfK.

Eerder was al duidelijk dat het liedje 'Niemand' goed werd ontvangen door de fans: