'Geen Snollebollekes-shows meer in het Gelredome na 2026'

De shows van Snollebollekes in het Gelredome volgend jaar zullen de laatste worden. De agenda van Rob Kemps, het gezicht van de muziekformatie, zit volgens hem 'moordend vol'. De reguliere optredens blijven wel doorgaan.

Zaterdag 21 maart en zondag 22 maart zijn de laatste twee shows. Dan heeft de Brabander zestien keer uitverkochte avonden opgetreden in het voetbalstadion van Vitesse. Hij had nog jaren door kunnen gaan zegt hij zelf, maar het overlijden van zijn moeder vlak na zijn huwelijksreis heeft hem aan het denken gezet.

Theatertours

Een van de nieuwe dingen die hij doet is zijn tweede theatertour die komend jaar begint, over hoe de begraafplaats Père-Lachaise op z’n 24ste een prominente rol kreeg toen hij naar de Franse hoofdstad Parijs verhuisde. Momenteel toert hij met zijn theatershow Hemel op Aarde langs zo'n zeventig Nederlandse theaters.

Vanaf 2021 heeft Kemps veel naast zijn muzikale alter ego gedaan. Zo maakte hij het televisieprogramma Chansons! en stond hij in het TeamNL Huis op de Olympische Spelen in Parijs.

Bekijk hier beelden van de laatste show:

5:10 Shownieuws-tafel over Snollebollekes in GelreDome

ANP