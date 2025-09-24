Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
'Geen Snollebollekes-shows meer in het Gelredome na 2026'

'Geen Snollebollekes-shows meer in het Gelredome na 2026'

Muziek

Vandaag, 14:14

Link gekopieerd

De shows van Snollebollekes in het Gelredome volgend jaar zullen de laatste worden. De agenda van Rob Kemps, het gezicht van de muziekformatie, zit volgens hem 'moordend vol'. De reguliere optredens blijven wel doorgaan.

Zaterdag 21 maart en zondag 22 maart zijn de laatste twee shows. Dan heeft de Brabander zestien keer uitverkochte avonden opgetreden in het voetbalstadion van Vitesse. Hij had nog jaren door kunnen gaan zegt hij zelf, maar het overlijden van zijn moeder vlak na zijn huwelijksreis heeft hem aan het denken gezet.

Theatertours

Een van de nieuwe dingen die hij doet is zijn tweede theatertour die komend jaar begint, over hoe de begraafplaats Père-Lachaise op z’n 24ste een prominente rol kreeg toen hij naar de Franse hoofdstad Parijs verhuisde. Momenteel toert hij met zijn theatershow Hemel op Aarde langs zo'n zeventig Nederlandse theaters. 

Vanaf 2021 heeft Kemps veel naast zijn muzikale alter ego gedaan. Zo maakte hij het televisieprogramma Chansons! en stond hij in het TeamNL Huis op de Olympische Spelen in Parijs. 

Bekijk hier beelden van de laatste show:

Shownieuws-tafel over Snollebollekes in GelreDome
5:10

Shownieuws-tafel over Snollebollekes in GelreDome

ANP

Lees ook

Van links naar rechts! Koningspaar host erop los in het Olympisch dorp
Van links naar rechts! Koningspaar host erop los in het Olympisch dorp
Van links! Naar rechts! Snollebollekes-hit populair in het buitenland: 'Nederlandse Macarena'
Van links! Naar rechts! Snollebollekes-hit populair in het buitenland: 'Nederlandse Macarena'
Internationale belangstelling voor Snollebollekes na EK-filmpje
Internationale belangstelling voor Snollebollekes na EK-filmpje

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.