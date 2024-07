Van links naar rechts! Koningspaar host erop los in het Olympisch dorp

De koninklijke familie heeft zaterdag een bezoek gebracht aan de Nederlandse sporters in het olympisch dorp in Parijs. Op een video die skateboarder Keet Oldenbeuving op haar Instagram plaatste is te zien dat het koningspaar er flink op los feest met de sporters. Er wordt wild op en neer gesprongen op het liedje Links Rechts van Snollebollekes.

Vrijdag was al te zien dat Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima samen met dochters Alexia en Amalia de Nederlandse sporters enthousiast toezwaaiden tijdens de officiële opening van de Spelen. De vorst is als erelid uitgenodigd door het Internationaal Olympisch Comité.

Het is ondertussen al een ware traditie voor het koningspaar om naar de Olympische Spelen te gaan. Alleen de vorige spelen in Tokyo sloegen ze over vanwege de coronapandemie. Naar de koninklijke familie is ook premier Schoof in Parijs.