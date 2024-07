Nederlandse luchtmachthonden in Parijs om explosieven te vinden

Nederlandse hondenteams van de luchtmacht helpen mee om de veiligheid te waarborgen tijdens de Olympische Spelen in Parijs. Op verzoek van de Franse overheid zijn deze teams ingezet voor verschillende speuracties.

Het dreigingsniveau in Frankrijk is vanwege de Spelen op het hoogste niveau. Dat er grootschalige ontregeling kan zijn blijkt vrijdag nog uit de sabotage die plaatsvond rond spoorwegen.

Om ervoor te zorgen dat de openingsceremonie goed verloopt speuren de Nederlandse honden bij de auto's van VIP-gasten die daar aankomen. Samen met collega's uit Frankrijk, Groot-Brittannië en Spanje controleren de honden de voertuigen op mogelijke explosieven.

"Wij zijn hier nu vier weken met verschillende teams om speuracties uit te voeren op verzoek van de Franse overheid", vertelt Majoor Egon van Kessel, die de operatie leidt. "We komen in allerlei situaties terecht. Zo hebben we al het hele Olympische dorp onderzocht met de honden, en we zullen ook bussen en de Seine onderzoeken."

Het team blijft er nog tot het eind van de Spelen.