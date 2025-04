Politie uitgescholden door 'onwel geworden' vrouw op A29

Politie, ambulance en Rijkswaterstaat zijn vrijdagavond met spoed uitgerukt na een melding over een vrouw op de vluchtstrook van de A29. Ze zou met haar hoofd op het stuur liggen en niet aanspreekbaar zijn.

Eenmaal ter plaatse bleek de vrouw wel aanspreekbaar, maar duidelijk verward. Wat aanvankelijk leek op een medische noodsituatie, bleek al snel iets heel anders te zijn. Meerdere mislukte pogingen om een blaastest af te nemen, maakten uiteindelijk duidelijk waarom: de vrouw had flink gedronken.

"Nadat we de vrouw mededeelden dat zij was aangehouden, was mevrouw het hier niet mee eens en ging in verzet. Na de nodige woorden, waaronder **lijers, kreeg mevrouw ook belediging van een ambtenaar in functie ten laste", schrijft de politie op sociale media.

Op het politiebureau blies de vrouw uiteindelijk ruim 2,3 promille, meer dan vier keer de wettelijke limiet. Haar rijbewijs is direct ingenomen.