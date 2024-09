Beschonken spookrijder met drie lekke banden aangehouden in Rotterdam

In de nacht van zondag op maandag 16 september is een dronken spookrijder in Rotterdam aangehouden. De auto werd opgemerkt door een persfotograaf die hem in de tegengestelde richting van de Van Brienenoordbrug af zag gaan.

Het was een helse rit die de man reed. De persfotograaf besloot de man te achtervolgen, wel via de juiste kant. Terwijl de bestuurder richting Capelle aan den IJssel reed, kwam toevallig een politiewagen voorbij. Die draaide zich meteen om en zijn de bestuurder gevolgd.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Lekke banden

Een heel lange achtervolging werd het niet. De man volgde al snel het stopteken dat werd gegeven en zette zijn auto stil op de busbaan. De politieagenten hebben bij de man een blaas- en drugstest afgenomen. De alcoholtest testte positief, het resultaat van de drugstest is nog niet bekend. De man is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

Dat de Kia waar de man zich in verplaatste überhaupt rondreed was een wonder. De auto heeft maar liefst drie lekker banden en rondom het voertuig was veel schade zichtbaar. Waar de man vandaan kwam is niet bekend, ook niet waar hij allemaal tegenaan is gereden. De auto is door een bergingsbedrijf opgehaald.

De politie kon nog geen precieze details over het ongeval delen.