Politie zoekt verdachte van brandstichting in Rotterdam-Lombardijen

Tijdens de EK-wedstrijd tussen Nederland en Turkije is er een woning in Rotterdam-Lombardijen compleet verwoest door een brand. De politie gaat uit van brandstichting en zoekt getuigen. Inmiddels zijn er camerabeelden van de verdachte gedeeld.

De woning is op zaterdag 6 juli rond 22.30 uur in brand gestoken. Het gezin was ten tijde van de brandstichting niet aanwezig. De brand die binnen is aangestoken, heeft de hele binnenzijde van het huis verwoest. Het is onduidelijk wat het motief is van de brandstichting.

Camerabeelden

Op de camerabeelden die de politie naar buiten heeft gebracht, is de verdachte van de brandstichting te zien. De politie roept getuigen op zich te melden om zo te achterhalen wie deze man is. Iedereen die denkt meer te weten over de verdachte, wordt gevraagd zich te melden.