Politie toont beelden daders zware mishandeling Amsterdam

Wat een leuke stapavond had moeten worden voor een groep vrienden in Amsterdam is geëindigd in een drama. Ze werden namelijk het slachtoffer van een drietal jonge mannen die op hen in begonnen te slaan. Daarbij raakt een van de vrienden knock-out en breekt hij zijn neus. De politie heeft beelden vrijgegeven waar de verdachten herkenbaar op staan.

Het is zondagavond 3 december tegen middernacht als het noodlot toeslaat aan de Voetboogstraat in de hoofdstad. De vriendengroep rookt voor de deur van de bar waar ze op dat moment zijn een sigaretje. Er komen twee jonge mannen bij ze staan, de sfeer wordt grimmig. Als er nog een derde jongeman bij komt staan slaat het helemaal om.

Gebroken

Want hij begint in te slaan op een van de vrienden. Daarop ontstaat een gevecht waarbij een van de vrienden met gebalde vuisten hard op het hoofd geraakt wordt. Hij verliest het bewustzijn en de klappen blijken zo hard te zijn dat het bot in zijn neus bezwijkt en breekt. Ook een ander lid van de vriendengroep krijgt harde klappen tegen het hoofd.

De politie heeft de verdachten nog altijd niet weten te pakken en geeft daarom, om de opsporing te bespoedigen, beelden vrij waarop ze herkenbaar te zien zijn.

Wie tips heeft of de identiteit van de verdachten weet mag contact opnemen met de politie. Bellen kan naar de bekende nummers, 0800 - 6070 of anoniem via 0800 - 7000. Ook willen ze benadrukken dat, wanneer men getuige is van soortgelijk geweld, er altijd direct 112 gebeld mag worden.