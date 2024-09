Spookrijder aangehouden in Rotterdam, politie zoekt getuigen

De politie is op zoek naar getuigen die in de nacht van zaterdag op zondag een spookrijder hebben zien rijden op onder meer de A20. De automobilist, die onder invloed een flink stuk tegen de richting inreed op de A20 ter hoogte van Maasland in de richting van Schiedam, is aangehouden door de politie.

De politie ontving rond 01.40 uur de melding van de spookrijder. Toen hij over de A20 in de richting van Schiedam reed, zou hij ter hoogte van het knooppunt Kleinpolderplein omgekeerd zijn.

Bestuurder onder invloed

Op de Burgemeester de Josseling de Jonglaan in Rotterdam stopte de verdachte vervolgens bij een bushalte, waar agenten de bestuurder een stopteken gaven. De verdachte ging er vervolgens vandoor, waarop de politie de achtervolging inzette. Op de Giessenweg in Rotterdam konden agenten hem uiteindelijk aanhouden.

De verdachte is een 28-jarige man uit Spijkenisse. Hij bleek onder invloed te zijn. De bestuurder is aangehouden en zijn rijbewijs is ingevorderd. De politie onderzoekt de zaak en komt graag in contact met getuigen.