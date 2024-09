Groepen jongeren terroriseren centrum Rotterdam, ondernemers willen actie

Jongeren maken het centrum van Rotterdam onveilig. En het lijkt maar niet te lukken de relschoppers aan te pakken. Bewoners en ondernemers zijn de overlast zat en willen dat de gemeente komt met lik-op-stuk-beleid.

Centrumbewoner Fleur van der Pols maakte zelf iets vervelends mee. Zij zat twee weken geleden op een bankje te eten voor Rotterdam Centraal Station. "Een jongen komt op me af en zegt doodleuk: 'Ik heb zin om je te neuken'. Ik heb hem gewaarschuwd dat ik er niet van gediend was en vroeg hem om weg te gaan. Hij weigerde en ging tegenover mij zitten. Uiteindelijk heb ik mijn telefoon gepakt en hem gefilmd om te laten zien wat mij overkwam."

Ondernemer Paul van Brenkelen is de overlast van jongeren beu. "Ik heb een keer een vechtpartij tussen honderd jongeren hier voor de deur gehad. Er wordt gezegd: 'Probeer in gesprek te gaan met de jongeren.' Ik ben zelf voetbaltrainer geweest dus ik weet dondersgoed hoe ik met jongeren om moet gaan. Als ik ze aanspreek, zeggen ze gewoon: ‘Je kunt de kanker krijgen’. Ik heb mijn honden, rottweilers, al eens meegenomen naar de zaak. Daar zijn ze wel bang voor."

Volgens de politie zijn er meer jongeren die samenscholen op bepaalde plekken in het winkelgebied in het centrum van Rotterdam. "Door de grootte van de groepen krijgen wij meldingen dat mensen zich onveilig voelen in het winkelgebied." In het verleden zijn er al meerdere maatregelen genomen. "Maar de omstandigheden, zoals soort overlast en geweldsincidenten, zijn veranderd. Daarom zijn we in gesprek met gemeente en andere samenwerkingspartners om te kijken welke aanpassingen er nodig zijn."

Undercoveragenten actief

Een woordvoerder van burgemeester Aboutaleb laat weten dat er een intensivering van de maatregelen is geweest en dat die sinds vorige maand van kracht is. Deze extra maatregelen houden onder meer in dat er undercoveragenten in het centrum actief zijn en helpen jeugdagenten uit andere wijken. Volgens de woordvoerder is het al veel rustiger. "De overlast is nog niet opgelost maar er is wel lichte verbetering."

Ik krijg veel reacties van vrouwen die dit ook hebben meegemaakt en dat raakt me. Fleur

Het filmpje dat Fleur van de opdringerige jongen maakte, zette ze op TikTok. "Ik heb bedreigingen en negatieve reacties gekregen maar ik krijg ook veel reacties van vrouwen die dit ook hebben meegemaakt en dat raakt me. Ik haal daar kracht uit, want ik wil me tegen dit soort gedrag uitspreken."