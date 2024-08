Dronken bestuurder lukt het maar niet om in te parkeren in Zaanstreek

In de Zaanstreek is maandag een bestuurder aangehouden voor het vermoedelijk rijden onder invloed van alcohol, die opviel door vreemd gedrag. Terwijl de politie bezig was met een ongeval, wezen oplettende buurtbewoners hen op een persoon even verderop die al meer dan tien minuten worstelde met het inparkeren van zijn voertuig.

Toen agenten een kijkje namen, bleek de bestuurder het maar niet voor elkaar te krijgen om het voertuig recht in een parkeervak te zetten. Bij het openen van de bestuurdersdeur kwam hen direct een sterke alcoholgeur tegemoet. De politie nam snel de autosleutel in beslag en onderwierp de bestuurder aan een alcoholcontrole.

Hoewel de persoon flink zijn best deed, bleek ook blazen een uitdaging te zijn. Uiteindelijk werd de bestuurder aangehouden en overgebracht naar het politiebureau, waar opnieuw moeite werd gedaan om een alcoholtest af te nemen. Uiteindelijk moest een arts bloed afnemen om het alcoholpromillage vast te stellen. "Wij wachten met smart op de uitslag", aldus de politie.