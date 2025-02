Dronken bestuurder rijdt auto vol blikken bier de sloot in in Hillegom

Een auto is dinsdagavond te water geraakt bij de Arnoudstraat in Hillegom. De bestuurder van de auto wist op tijd uit het voertuig te komen, maar bleek onder invloed te zijn. Hij zei dat er verder niemand in de auto zat, maar deze was al naar het midden van de sloot gedreven en gezonken tegen de tijd dat de agenten ter plaatse waren.

De politie schakelde duikers van de brandweer in om onder water te kijken of er echt niemand meer in de auto aanwezig was. Dit deden ze volgens een woordvoerder niet omdat de bestuurder onder invloed was, maar omdat het hoort bij de standaardprocedure als een auto na een ongeluk onder water raakt is.

Drie duikers gingen te werk en nadat de auto aan land was getrokken, bleek dat de chauffeur de enige inzittende was. De bestuurder hoefde niet mee naar het ziekenhuis, maar is wel aangehouden voor het rijen onder invloed. Zijn auto liep flinke schade op. Een opvallend detail maakt het werk van de advocaat van de drankrijder nog iets lastiger: er lagen flink wat geopende blikken bier in de wagen.