Vrouw bijt agent en probeert politieauto te stelen in Breda

Een 35-jarige vrouw uit Breda heeft in de nacht van zaterdag op zondag flink voor opschudding gezorgd. Rond 00.30 uur meldde een taxichauffeur bij de politie dat de vrouw uit zijn taxi was gesprongen, vermoedelijk om de rit niet te hoeven betalen. Uiteindelijk betaalde ze alsnog, maar dat bleek niet het einde van het incident.

Toen de politie arriveerde, probeerde de vrouw meerdere keren in de politieauto te klimmen. Ze deed zelfs een poging om ermee weg te rijden. Agenten wisten haar uit de wagen te halen, maar daarbij verzette de vrouw zich hevig. Tijdens de worsteling beet ze een van de agenten in de hand. Ook raakte de politieauto beschadigd doordat een onderdeel loskwam.

Een speekseltest bevestigde later dat de vrouw onder invloed van drugs was. Beide agenten raakten gewond, maar slaagden erin de vrouw aan te houden. Ze is naar het politiebureau gebracht voor verder onderzoek.