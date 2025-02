Dronken automobilist verkleed als bierflesje rijdt vrouw aan en crasht

Een dronken bestuurder heeft zaterdagavond in Zoetermeer een vrouw aangereden en is daarna tegen een boom gebotst. De man probeerde na beide incidenten te vluchten, maar omstanders grepen in en hielden hem tegen.

De bestuurder had kort daarvoor een feest bezocht bij SnowWorld. Volgens getuigen stapte hij daar, verkleed als bierflesje, in zijn auto terwijl hij duidelijk te veel had gedronken, aldus een correspondent ter plaatse. Op het parkeerterrein reed hij met hoge snelheid en schepte de vrouw, die gewond raakte en met een ambulance moest worden afgevoerd. De automobilist ging er direct vandoor, bevestigt de politie.

Achtervolging

Andere feestgangers zetten de achtervolging in en probeerden hem klem te rijden, maar hij wist via de berm te ontsnappen. Even later verloor hij de controle over zijn voertuig en crashte op de Muzieklaan tegen een boom. Zelfs daarna probeerde hij nog te vluchten, ditmaal te voet. Omstanders wisten hem uiteindelijk in de wijk te overmeesteren en droegen hem over aan de politie.

Een blaastest bevestigde dat de man onder invloed van alcohol was. Hoewel hij ontkende achter het stuur te hebben gezeten, werd hij aangehouden. Door de crash raakte hij zelf ook gewond en is onder begeleiding van de politie naar het ziekenhuis gebracht. Zijn auto is in beslag genomen.