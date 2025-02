Fietser belandt in sloot en overlijdt in Zoetermeer

Een fietser is in de nacht van dinsdag op woensdag om het leven gekomen in Zoetermeer.

Het ongeval gebeurde rond 00.35 uur op de Voorweg. De politie kreeg een melding dat een fietser te water was geraakt. De man is uit de sloot getrokken en gereanimeerd, maar de hulp mocht niet meer baten.

De brandweer heeft de sloot nog doorzocht op eventuele andere slachtoffers, maar die zijn niet aangetroffen. De politie doet onderzoek naar het ongeval.