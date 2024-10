Politie houdt fietser staande om telefoon, blijkt nog jaren cel in te moeten

De politie heeft zondagavond in Rotterdam een fietser staande gehouden omdat hij zijn telefoon op de fiets gebruikte. De fietser werd door een motoragent gecontroleerd en daaruit bleek dat de man nog een jarenlange gevangenisstraf moet uitzitten in Polen. De man probeerde nog te vluchten, maar kon na een korte achtervolging worden aangehouden. Dat meldt de politie op Instagram.

De man fietste op de Westzeedijk in Rotterdam toen de politie hem wilde controleren vanwege het telefoongebruik op de fiets. Uit de controle bleek dat hij gesignaleerd stond voor onder andere een verplichte DNA-afname en een boete van 1215 euro die nog niet betaald is. Maar het belangrijkste is dat de verdachte, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, nog 5 jaar en 10 maanden de bak in moet in Polen.

Normaal ga je uiteraard niet de cel in voor het gebruiken van je telefoon op de fiets, maar krijg je een boete. In de video bovenaan dit artikel zie je wat Nederlanders daarvan vinden.

Vluchten

De verdachte had daar geen trek in en probeerde nog te vluchten voor de agenten. Maar na een korte achtervolging werd de man alsnog aangehouden. Nederland gaat de verdachte uitleveren aan Polen.