Grote brand bij autosloperij in Zoetermeer: 'Roetdeeltjes slaan neer in omgeving'

Bij een autosloperij in Zoetermeer is een grote brand uitgebroken. De vlammen zijn op beelden goed zichtbaar en er kwam veel rook vrij. Inmiddels is de brand onder controle, de brandweer is nog wel bezig met nablussen.

De brand bij het bedrijf aan de Bleiswijkseweg brak rond 04.00 uur uit. Rond 05.45 uur was het vuur onder controle. Bij de brand kwam volgens de brandweer Haaglanden veel rook vrij. Met een NL-Alert aan de omgeving werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te zetten.

Doordat autobanden en pvc in brand hebben gestaan kunnen er, mogelijk vettige, roetdeeltjes neerslaan in de omgeving, bijvoorbeeld op auto's en tuinmeubilair. De brandweer adviseert deze neerslag te verwijderen met water en zeep. "Draag hierbij handschoenen en raak de depositie niet aan met de blote huid. Wees extra alert dat kleine kinderen de depositie niet via handen in de mond krijgen."

Hart van Nederland/ANP