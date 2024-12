EOD brengt twee verdachte pakketjes bij auto tot ontploffing in Zoetermeer

De Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een stel verdachte pakketjes onschadelijk moeten maken in Zoetermeer. Aan de Roggeakker stond daar een grijze Volkswagen geparkeerd, met de deuren open en de kentekenplaat afgedekt. Binnen lagen twee verdachte pakketjes.

Een medewerker van de EOD heeft de twee pakketten uit de geparkeerde auto gehaald. Zij hebben met een röntgenapparaat de inhoud kunnen bekijken. Wat er precies is aangetroffen is niet bekend.

Tot ontploffing gebracht

Een specialist in bompak heeft de pakketjes uit elkaar gehaald en veilig gesteld. Ze zijn vervolgens in natuurgebied Noord AA in Zoetermeer tot ontploffing gebracht. De knal was volgens een correspondent door de hele stad te horen.

De Forensische Opsporing doet onderzoek naar de situatie. De auto is in beslag genomen door de politie.