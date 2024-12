Waterballet in Zaandam, minstens negen woningen beschadigd

In Zaandam zorgt een gesprongen waterleiding dinsdag voor flink wat overlast. Bij de Kennemerbeek staat een straat blank. Minstens negen woningen ervaren schade en in het wegdek bevindt zich een gat van 5 bij 5 meter. De gemeente zet de straat af met hekken.

Hoe ernstig de schade is, wordt nu gepolst. "Hulporganisatie Salvage bekijkt samen met de bewoners, hoe erg het is", vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio aan Hart van Nederland. Bij minstens negen woningen is er water naar binnen en naar de kruipruimtes gelopen.

Lekkage gestopt

Drinkwaterbedrijf PWN heeft de lekkage kunnen stoppen. Er wordt onderzoek gedaan naar hoeveel huizen er geen water hebben en hoelang de herstelwerkzaamheden gaan duren.