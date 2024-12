Man (33) opgepakt na vondst dode hond in bos Almere

De politie heeft een 33-jarige man aangehouden voor mogelijke betrokkenheid met de dood van een hond. Vorige maand werd het beest van vermoedelijk 1,5 jaar oud dood gevonden in een bos in Almere. Het ging om een kruising tussen een Stafford en een Bully.

In september stierf hond Luna nadat de politie op het dier schoot (zie bovenstaande video).

De man werd in zijn woning aangehouden. Bij die aanhouding werden er ook een vuurwapen en zwaar vuurwerk aangetroffen. De dierenpolitie pakt het onderzoek rondom de dood van de hond verder op. Of de man ook de eigenaar van de hond is, is niet bekend.

Het beest had zwaar letsel aan de hals en kop. Hij werd 19 november gevonden, maar lag daar volgens de politie waarschijnlijk al langer.

ANP