Brand na gooien explosief bij plek voor psychische hulp Barendrecht

Bij een pand portiek van Yulius in Barendrecht, een plek voor psychiatrische hulp, is dinsdagavond brand ontstaan nadat er een explosief tegen de gevel werd gegooid. Wat de schade is, is niet duidelijk.

De brand brak uit rond 20:30 uur en is inmiddels geblust. Daarbij kwam rook in de gang terecht, waarop het pand werd ontruimd. De veiligheidsregio laat weten dat er geen mensen naar buiten hoefden. Mensen werden in veiligheid gebracht in een ander deel van het pand.

Er is nog geen verdachte aangehouden. Of de persoon die het explosief gooide ook een bewoner is van de instelling, is niet bekend.