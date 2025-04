Hulpdiensten doen grote zoekactie naar mogelijk vermist kindje in water

Politie en brandweer hebben vanmiddag alles op alles gezet bij de zoektocht naar een vermist kind in Den Haag. Een kindje van ongeveer 4 jaar oud zou volgens getuigen in het water zijn gevallen op de hoek van de Melis Stokelaan en Leyweg.

In eerste instantie gingen politiemensen, waaronder een motoragent, het water in om naar het kind te zoeken. Toen de brandweerduikers ter plaatse arriveerden, namen zij het zoekwerk over.

De brandweer zette daarbij een intensieve zoektocht in. Drie brandweerduikers doorzochten het water, terwijl twee andere manschappen in waadpakken hen ondersteunden. Ook een politiehelikopter hielp met het zoeken vanuit de lucht.

Rond 17:00 uur was het water grondig doorzocht, maar er werd geen kind gevonden. Mogelijk is het kind het water weer uitgekomen en naar huis gegaan. Op basis van deze veronderstelling werd de zoekactie beëindigd. De autoriteiten blijven alert en doen verder onderzoek naar de situatie.

De politie bevestigt aan Hart van Nederland dat er geen melding is binnengekomen van een vermissing. Getuigen die informatie hebben over de locatie waar het kind voor het laatst is gezien, worden dringend verzocht zich te melden bij de autoriteiten.