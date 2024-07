Treinen tussen Nederland en Parijs vertraagd door brandstichtingen op spoor

Iedereen die dit weekend per trein van Nederland richting Parijs wil moet rekeninghouden met forse vertragingen op het spoor. Volgens Eurostar spelen 'gecoördineerde sabotageacties' een rol in die vertragingen. Een woordvoerder van het spoorwegbedrijf meldt dat de vertraging op kan lopen tot anderhalf uur, ook zijn meerdere treinen geannuleerd.

"Door gecoördineerde sabotage in Frankrijk, die de hogesnelheidslijn tussen Parijs en Lille raakt, worden alle hogesnelheidstreinen van en naar Parijs omgeleid via de klassieke lijn", aldus een woordvoerder van Eurostar. Klanten kunnen hun reis kosteloos annuleren of aanpassen en krijgen desgewenst hun geld terug.

Meerdere branden langs het spoor

De minister van Sport, Amélie Oudéa-Castéra, spreekt ook van mogelijk 'gecoördineerde sabotage'. Ze vermoedt een verband met de opening van de Olympische Spelen vrijdagavond. Ze noemde het "afschuwelijk". De bewindsvrouw zegt te bekijken wat voor gevolgen dit kan hebben voor alle reizigers, inclusief de atleten die ergens naartoe moeten in het kader van de Spelen.

De sabotage lijkt begonnen bij de spoorlijn van de hogesnelheidstreinen naar het westen en zuidwesten met een brandstichting aan het spoor bij de plaats Courtalain, circa 115 kilometer ten zuidwesten van Parijs. Maar er zijn naar verluidt op vijf plaatsen brandbare objecten op de rails gelegd om het treinverkeer te verstoren.

Vertraging zal het hele weekend aanhouden

Ook de ANWB waarschuwt reizigers naar Parijs voor de hinder. Veel treinen vallen uit door verschillende branden langs het spoor, aldus ANWB Europa op X.

Een woordvoerder van de ANWB laat weten dat de hinder naar verwachting het hele weekend zal aanhouden. De omvang van de problemen is nog onduidelijk en verschilt per traject, maar de sabotageactie zal de komende dagen zeker "impact" hebben.

ANP