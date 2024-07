Estavana Polman over topstart Olympische Spelen: 'Sta er weer na ellendige jaren'

Na een moeilijke overwinning op Angola op de Olympische Spelen, zitten de Nederlandse handbalsters er "lekker in". Dat zegt Estavana Polman, die zelf 8 van de 34 punten scoorde, donderdag in de middagshow bij Radio 538.

Volgens Polman zag het team wel aankomen dat het een lastige wedstrijd ging worden. "Angola is altijd lastig", zegt ze. "Het is een fysieke ploeg, een beetje lomp. Een beetje anders dan het Europese handbal. Elke keer denk je dat ze er niet zijn, maar dan staat er weer eentje voor je."

Dat gebeurde haar ook en leverde een flinke klap tegen haar middenrif op. "Ja, die kwam tegen m'n rib. Die had ik niet zien aankomen, in één keer stond ze daar. Heel lelijk." Gelukkig heeft de topsporter twee dagen om te herstellen voordat ze het zondag opnemen tegen Frankrijk.

"Het hoort erbij en het maakt het spelletje ook heel erg leuk", zegt ze over haar verwondingen.

1:42 TeamNL helemaal klaar voor Olympische Spelen: 'Ziek veel getraind'

Kippenvelmoment

Lange tijd ging Polman van blessure naar blessure, waardoor ze veel momenten met het team heeft moeten missen. Tot donderdag. "Dat was wel even een momentje bij het volkslied", zegt ze daarover. "Godver, je staat er wel gewoon weer na die ellendige jaren."

Vooral dat haar dochter Jesslynn (7) erbij is, doet haar veel. "Dan kijk je naar rechts, naar je dochter, want ja: daar doe je het voor. Dat was wel een kippenvelmomentje. Dat moet ik eerlijk toegeven."

Ook man Rafael van der Vaart geniet mee van de Olympische Spelen. De handbalster onthult dat ze elkaar na iedere wedstrijd bellen om na te bespreken. "Dat is een dingetje. Hij zei nu dat hij trots was, respect en goed gedaan. En toen ging hij padellen", lacht ze. Want ja, manlief is niet in Parijs, maar gewoon thuis gebleven. "Hij komt als we de kwartfinale halen."

