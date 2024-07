Klacht van Nederlandse advocaat kost topamazone Olympische Spelen, sloeg paard met zweep

De Nederlandse advocaat Stephan Wensing heeft namens zijn cliënt de klacht ingediend die dressuuramazone Charlotte Dujardin deelname aan de Olympische Spelen heeft gekost. In een filmpje, dat woensdag op de Britse tv werd getoond, is te zien hoe de Britse topamazone tijdens een les een paard klappen toedient met een zweep.

Dujardin, in het bezit van zes olympische medailles, trok zich dinsdag terug voor de Spelen van Parijs nadat duidelijk was dat er tegen haar een klacht is ingediend. De internationale paardensportbond FEI besloot haar voorlopig voor een halfjaar te schorsen.

Klacht

Wensing gaf op de Britse tv en bij De Nieuws BV op Radio 1 tekst en uitleg. De Nederlander heeft het filmpje namens een anonieme cliënt bij de FEI bezorgd.

"Op het filmpje is een jong meisje te zien dat les krijgt van Charlotte. Mijn cliënt sponsorde die les. Je ziet hoe haar paard 24 keer met een zweep tegen de benen wordt geslagen. Als advocaat kwalificeer ik niets, maar mijn cliënt noemt het een ernstige vorm van dierenmishandeling. En als ik het zelf zie, vind ik dat ook", aldus Wensing. "Het meest schokkende vind ik nog dat dit als kennis wordt overgedragen aan een jeugdige leerling."

Het filmpje is al een paar jaar oud. Volgens Wensing dacht zijn cliënt eerst dat het erbij hoorde. "Zij dacht: Charlotte is de beste amazone ter wereld, maar ging later denken: dit is niet oké. Toen ze er werk van wilde maken sprak ze met insiders in Engeland. Die raadden haar dat ten zeerste af. Er werd gesproken over 'victim shaming' en mogelijke represailles in welke zin dan ook. Pas toen onlangs twee ruiters werden geschorst, voedde haar dat om toch deze stap te zetten. Ze zegt dat het niet goed zou voelen als Dujardin in Parijs weer medailles wint."

Geschokt

Dat zal niet gebeuren. In Engeland is geschokt gereageerd op de affaire. Een woordvoerder van UK Sport, de overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor investeringen in olympische en paralympische sport in Groot-Brittannië, zei dat Dujardins recht op overheidsfinanciering en toegang tot door de overheid gefinancierde voordelen was opgeschort, in afwachting van de uitkomst van het FEI-onderzoek.

Dierenrechtenorganisatie PETA herhaalde meteen de oproep paardensport van de Olympische Spelen te bannen.

ANP